В Ростовской области побит рекорд по количеству смертей больных с коронавирусом

Лечение погибших осложнялось сопутствующими болезнями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе врачи зафиксировали рекорд — максимум смертей от COVID-19 за сутки. В Ростовской области число жертв заболевания – 19 человек. С момента начала пандемии – самый высокий показатель.

Предыдущий рекорд, 18 смертей, был установлен 7 ноября. Число погибших тогда составило – 18 человек.

Сейчас общее число случаев смерти дончан из-за корорнавируса составляет 976 человек. У всех погибших были сопутствущие заболевания, которые осложняли лечение.

Медики в донском регионе продолжают напряженно бороться с коронавирусом. Они смогли спаси уже почти 27 тысяч человек. COVID-19 находится в активной стадии у 5821 человека. В стационарах лечатся 1996 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 165 людей..

Общий показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 802,7. Коэффициент распространения инфекции в Ростовской области – 0,99.

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