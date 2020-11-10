Ростовский депутат обратился в прокуратуру, чтобы разобраться с исчезновением тела больного COVID-19 из ростовского морга

В морге поиски трупа погибшего оказались безуспешны Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычная история произошла в ростовском морге. Там пропал труп пожилого пациента, больного коронавирусом. Родственнице усопшего выдали тело совершенно другого мужчины. Не добившись правды, женщина обратилась за помощью к депутату.

- Несмотря на отсутствие единых норм и правил, регламентирующих порядок захоронения умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19, морги выдают тела умерших от коронавируса в пакетах и закрытых гробах, чем часто пользуются недобросовестные сотрудники, - рассказал на своей личной страничке в Instagram депутат ЗС Ростовской области Евгений Федяев.

По его словам, известны случаи вымогательства денег у родственников усопших - за возможность удостовериться в личности покойного просят пять тысяч рублей, а за услуги по подготовке тела до 20 тысяч рублей, объясняя это "риском заражения коронавирусом".

Народный избранник даже обратился в прокуратуру Ростовской области, чтобы следователи разобрались в этом вопросе.

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