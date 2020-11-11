Полтора года пешком до Ростова: как бывший военный бросил карьеру и отправился с бессрочное путешествие

Александр Пластков. Фото: соц. сети

Вот уже 17 месяцев Александр Пластков из Санкт-Петербурга путешествует по необъятным просторам России. Раньше он служил военным, но, как только закончился контракт, собрал все необходимое и отправился в путь. По стране он передвигается исключительном пешком, заходит в разные населенные пункты. На его счету уже десятки крупных городов. В конце октября он наконец добрался в Ростовскую область.

- 7 лет по контракту служил, на привязи был, так сказать. Я решил полностью изменить свою жизнь и начать с безумия. Вот так я и выбрал свое безумие, - говорил 28-летний парень в социальных сетях.

Первой крупной остановкой на донской земле стал Цимлянск. Местные журналисты были рады такому визиту. Они накормили его и показали достопримечательности. Спустя пару дней он попал в хутор Рябичев Волгодонского района. Около частного дома его заинтересовали цветы, которых он не видел. В этот момент вышла хозяйка и завязался разговор. Гостеприимная женщина пригласила его на борщ, показала огород.

В пути Алесандру часто попадаются добрые люди, которые помогают ему, дают ночлег и еду.

- В России точно люди любят путешественников. И не важно СНГ или Сибирь. Когда я иду с уверенностью в каждом шаге, то люди почему-то активно помогают в моей авантюре, - пишет в социальных сетях мужчина.

После этого, он отправился прямиком на Ростов-на-Дону. По пути он писал, что ему очень понравилась местная природа. Не раз в его инстаграм-аккаунте появлялись фотографии реки Дон и бескрайних полей - визитных карточек нашего региона. На пути в южную столицу он уже зашел в Константиновск, Семикаракорск и даже познакомился с местными армянами, которые любезно накрыли для него шашлычную "поляну".

Таким образом, он уже 17 месяцев не прекращает свой путь. Всю прошлую зиму Александр провел в Сибири, первые теплые дни встретил на Дальнем Востоке, к лету дошел до Поволжья, а осень хочет провести на Юге и попасть в Крым. После этого он планирует вернуться в родной Санкт-Петербург, чтобы готовиться к новому путешествию.

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