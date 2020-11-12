В разгар похолодания авария лишила ростовчан тепла

В донской столице авария лишила тепла местных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре донской столицы внезапно произошел порыв тепловой сети.

Инцидент произошел в среду, 11 ноября, на улице Островского. О порыве сообщили в пресс-службе городской администрации. Из-за аварии без отопления в разгар похолодания остались без отопления жильцы местных домов. Уже сегодняшней ночью температура опустилась до нулевой отметки.

- Ограничения коснулись жильцов домов № 37 и № 39 по улице Серафимовича. Ликвидировать последствия аварии планируется до 12:00 четверга, - сказано в сообщении.

Напомним, что перед подачей отопления были проверены все городские тепловые сети, а подготовка к отопительному сезону и вовсе началась по окончании предыдущего.

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