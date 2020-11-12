Сравните "до" и "после": Анастасия Костено похвасталась осиной талией после вторых родов

Модель поделались успехами в восстановлении форм. Фото: Instagram Анастасии Костенко (Тарасовой) kostenko.94

Уже несколько месяцев ростовская модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, пытается привести свою фигуру в идеальное состояние после вторых родов. Молодая мама похвасталась результатами усердных тренировок. Модель предложила сравнить фотографии до начала тренировок и после.

- Позанималась впервые спустя долгий перерыв (почти три месяца, - прим. автр.) и так собой довольна! Довольна своим телом, его отзывчивостью, собранностью мышц. Сами видите - не бодибилдерша, конечно, но мне больше и не надо. Тем более я тут, оказывается, похудела, - поделилась Анастасия в своем профиле в Instagram.

Свои слова донская красотка подкрепила снимками. Она заверила, что некоторые фото сделаны перед началом тренировок - спустя 1,5 месяца после родов второй дочери.

Результаты жены футболиста порадовали ее подписчиц. Молодую маму завалили комплиментами и восторженными отзывами, многие признались в том, что Анастасия замотивировала и их на занятия спортом.

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