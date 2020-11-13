На донской трассе "обочечник" скончался при ДТП

Сотрудники ГИБДД ведут проверку причин инцидента. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

Сегодня, 13 ноября, в Ростовской области произошла трагическая авария. Скончался 52-летний водитель. По данным регионального ГИБДД, все случилось на трассе, ведущей от Ростова до Волгодонска.

Согласно официальной информации, водитель двигался на своем грузовом автомобиле SHACMAN. Мужчина решил выехать на обочину, предположительно, чтобы объехать пробку. Он несколько минут двигался таким образом, пока не потерял управление над тяжелым автомобилем.

В результате грузовик перевернулся и упал на бок. От удара мужчина за рулем получил травмы, от которых скончался на месте. Врачи, приехавшие на место, смогли только констатировать смерть. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.