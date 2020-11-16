Недомолвки родителей обернулись похищением подростка в Ростове

В Ростове похитили подростка. Фото: соцсети

В донской столице средь бела дня на людной улице был похищен подросток.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что ЧП произошло в северном микрорайоне города, на улице Орбитальной вблизи дома № 15. Около четырех часов дня группа людей, состоящая из двух мужчин и двух женщин прямо на глазах у прохожих скрутила подростка лет 12-15 на вид, его насильно запихнули в машину и она скрылась с места происшествия в неизвестном направлении.

Очевидцы сообщили, что похитители использовали машину Fiat цвета баклажан с номерами Краснодарского края. Кроме того, стало известно, что за рулем была девушка. За поиски автомобиля принялись правоохранители.

Спустя некоторое время, машину удалось найти, как, впрочем, и самого мальчика. СМИ сообщают, что причиной произошедшего стали разногласия между родителями подростка. История была такая - маты привезла сына в гости к отцу, но забрать по-хорошему уже не смогла, поэтому прибегла к такому способу. Сейчас школьнику ничего не угрожают и он постепенно оправился от перенесенного шока.

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