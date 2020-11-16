Глава Волгодонска подговорил незаконно подписать документы, считает следствие

Глава Волгодонска уговорил подчиненного подписать бумаги незаконно, считают в СК. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова. Его подозревают в подстрекательстве чиновника мэрии к совершению должностного преступления. Накануне у главы прошли обыски.

Следователи убеждены, что в 2017 году глава администрации Волгодонска посредством указаний склонил директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий. Чиновник после бесед с главой подписал акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в Волгодонске.

В результате бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

Преступление выявлено следователями территориального следственного отдела СКР по Ростовской области в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директором МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства».

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы городской администрации Волгодонска решит суд, – говорится в официальном сообщении регионального следкома.