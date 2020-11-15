"Прошли обыски": На главу администрации Волгодонска завели уголовное дело

Виктор Мельников возглавляет администрацию Водгодонска с 2017 года. Фото:old.volgodonskgorod.ru.

В воскресенье, 15 ноября, в городе Волгодонске Ростовской области разгорелся административный скандал. Рано утром прошли обыски дома и на работе у главы администрации города атомщиков. По некоторым данным, сити-менеджера подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщил и источник «Комсомольской правды-Ростов».

Как рассказал собеседник издания, следственные действия прошли утром в выходной день. По предварительным данным, обыски проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции донского главка.

По словам собеседника, следствие считает, что речь идет о ремонте дорог. Якобы было дано указание подписать акты по их готовности, однако фактически работы выполнены не были. Однако это еще нужно доказать: так ли это на самом деле теперь предстоит установить следователям.

Известно, что санкциями данной статьи - возбуждено дело по статье 286 Уголовного кодекса РФ - предусматривается до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При этом официально информацию о громком деле в правоохранительных органах не комментируют.

Известно, что Виктор Мельников родился в станице Глубокой Каменского района. Он окончил техникум садоводства и виноградорства Усть-Донецкого района. Несколько лет Виктор Павлович руководил совхозом «Мелиоратор» в Волгодонском районе. В конце 90-х он был избран главой Волгодонского района. А с 2017 года возглавляет администрацию города Волгодонска.

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