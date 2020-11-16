Ростовчанка продает коллекцию утюгов за миллион рублей

Утюги из разных времен и стран. Фото: сайт "Авито"

В Ростовской области выставили на продажу целую коллекцию старых утюгов. Предметы из прошлого сохранились по-разному: некоторые больше похожи на искореженные куски металла, другие выглядят довольно неплохо. Лот появился на бесплатном сайте объявлений.

Как призналась продавец Варвара, огромную коллекцию собрал ее отец. Этим он занимался всю сознательную жизнь. Утюги в коллекции - из разных времен и стран. Есть даже экземпляры, которые произвели в 18 веке и раньше.

- Вся коллекция насчитывает более тысячи моделей. Их можно использовать для оформления ресторана или другого заведения, - в личном разговоре с корреспондентом "КП" отметила женщина.

Варвара не готова продавать коллекцию частями. Предлагает купить все и сразу. За это она хочет выручить один миллион рублей.

Отметим, что такие раритетные утюги использовались всего лишь полвека назад. Они походили на небольшие печки: внутрь корпуса закладывались раскаленные угли. Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался трубой. Чтобы снова разжечь поостывшие угли, в отверстия дули, либо размахивали утюгом из стороны в сторону.

Утюги были сделаны из чугуна. Этот материал может долго сохранять тепло. Однако он же и прибавлял вес, поэтому глажка превращалась в настоящее силовое упражнение.

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