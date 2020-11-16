На продаже нелегальных квартир попался недобросовестный застройщик

В донской столице застройщик продавал нелегальные квартиры Фото: "КП" Архив

В донской столице поймали недобросовестного застройщика.

В ходе следствия стало известно, что застройщик без необходимых документов построил одноэтажный дом на улице Калиновской. Затем он разместил в интернете информацию о продаже в нем квартир и нашлись покупатели. Он заключил договоры дарения с двумя потерпевшими. Таким образом, он присвоил себе более 1,9 миллиона рублей.

- На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Эти павильоны были установлены самовольно и подлежали сносу.

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