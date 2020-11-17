Усиление снегопада ожидается в донской столице ночью

В донской столице ночью усилится снегопад Фото: "КП" Архив

Ближайшей ночью в Ростове-на-Дону ожидается усиление снегопада.

Стоит отметить, что на протяжении всех суток 17 ноября в городе идет снег. Но по прогнозам синоптиков, самые крупные хлопья начнут опускаться на землю предстоящей ночью. Об ухудшении погодных условий также сообщили в городском управлении ГО и ЧС. В настоящее время на дорогах уже началось образование гололеда.

Власти порекомендовали владельцам автомобилей не парковать свои машины под деревьями, а также поскорее сменить летнюю резину на зимнюю. Синоптики уверяют, что непогода будет царить в Ростове до конца нынешней недели, а потом снова значительно потеплеет.

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