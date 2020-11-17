Ростовский полицейский пойдет под суд за избиение мужчины

В донской столице полицейского осудят за превышение полномочий Фото: "КП" Архив

В донской столице под суд пойдет полицейский за превышение должностных полномочий.

В ходе следствия стало известно, что правоохранитель еще в апреле 2020 года, находясь при исполнении должностных обязанностей, приехал к дому мужчины, в отношении которого проходила проверка. Там он превысил свои полномочия и напал на дончанина и избил его. Затем полицейский все-таки привел его в участок, где еще один раз ударил кулаком в живот.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону участковый пойдет под суд за хищение контрафактных очков.

Полицейский получил изъятую на рынке «Темерник» продукцию на ответственное хранение, после чего она куда-то исчезла.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!