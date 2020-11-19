Правозащитница Екатерина Гордон обеспокоена высокой детской смертностью в Ростовской области

Екатерина Гордон готовится к встрече с ростовчанами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область вышла на второе место среди регионов Южного федерального округа по младенческой смертности в 2020 году. Правозащитница Екатерина Гордон не смогла пройти мимо этой щепетильной темы. В своем профиле в Instagram она опубликовала данные.

Статистика смертности новорожденных. Фото: Instagram Екатерина Гордон

- Огромное количество ваших писем говорит о том, что умер новорожденный, кому-то была не оказана помощь, выписали с температурой, недолеченного и погиб, - говорит правозащитница. - С разрешения потерпевших мы создаем письмо со всеми случаями отправим его в минздрав, прокуратуру, по мере сил будем помогать. Скоро к вам приедем в Ростов.

Этой осенью Екатерина Гордон побывала в Ростове-на-Дону. Она провела личную встречу с горожанами. Люди жаловались ей на проблемы и искали поддержки. Люди завалили девушку обращениями. Из всех жалоб сформировалась увесистая стопка. С каждым обращением Екатерина Гордон обещала разобраться.

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