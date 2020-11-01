Екатерина Гордон будет и дальше защищать права ростовчан

Екатерина Гордон продолжит защищать ростовчан. Фото: аккаунт Екатерины Гордон в Инстаграм

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что донской столице сейчас, как никогда, нужна поддержка и соратник. Об этом она заявила в свое аккаунте в соцсети Инстаграм.

Гордон заговорила о Ростове после грандиозного скандала с нехваткой кислорода в больнице № 20. По информации СМИ там скончались сразу несколько больных коронавирусом из-за нехватки медицинского кислорода.

Кроме того, она участвовала в судебном разбирательстве, в тот момент, когда ребенку-инвалиду из Ростовской области отказали в жизнененно необходимых лекарствах. Суд ей тогда удалось выиграть.

Совсем недавно Гордон побывала в Ростове и провела встречу с местными жителями и поняла, что городу нужна поддержка.

- Вы несли мне истории о своих отобранных домах и умерших детях, о погорельцах и несправедливости… Я везу в Москву гору документов и писем…, - написала Екатерина.

Она отметила, что ростовчане уже доведены до отчаяния. По словам Гордон, она постарается прочитать все письма и передать их тем, кто сможет помочь.

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