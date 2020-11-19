Украл самокат и деньги: на Дону разыскивают квартирного вора

В Ростове разыскивают квартирного вора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске Ростовской области местный житель лишился имущества из-за вора. Вернувшись домой, индивидуальный предприниматель увидел, что окно распахнуто настежь, а из жилища пропали самокат, ноутбук и 790 тысяч рублей.

Мужчина тут же вызвал полицию. Силовики осмотрели квартиру и изъяли с места преступления улику - строительную перчатку.

- Подозреваемый проник в помещение, отжав металлопластиковое окно. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника разыскивает полиция, - отметил собеседник издания.

Если подозреваемого удастся поймать, а суд признает вину, то ему будет грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи. В ходе следствия стало известно, что одна из местных жительниц донской столицы снимала деньги с банковской карты в одном из банков Октябрьского района. При этом она использовала бесконтактный способ. Ростовчанка сняла необходимую сумму, забыла завершить операцию и ушла. Этим и воспользовалась 35-летняя злоумышленница и похитила с карты забывчивой девушки 25 тысяч рублей.

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Девушка забыла завершить операцию в банкомате

В Ростове задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи. В ходе следствия стало известно, что что одна из местных жительниц донской столицы снимала деньги с банковской карты в одном из банков Октябрьского района. При этом она использовала бесконтактный способ. Ростовчанка сняла необходимую сумму, забыла завершить операцию и ушла. Этим и воспользовалась 35-летняя злоумышленница и похитила с карты забывчивой девушки 25 тысяч рублей.

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