Ростовчанин повелся на хорошую скидку при замене окон и остался ни с чем

Подозреваемого в мошенничестве быстро задержали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спонтанный ремонт в квартире жителя Ростова-на-Дону обернулся уголовным делом. Привлекательная скидка при замене окон оказалась наглым обманом.

Ростовчанин сначала не очень-то и хотел начинать ремонт, но после продолжительных уговоров якобы представителя одной из компаний по замене металлопластиковых окон, он решился на сделку. Лже-сотруднику фирмы хозяин квартиры отдал аванс в размере 35 тысяч рублей.

Затеявший ремонт житель донской столицы начал подготовку квартиры: передвинул мебель, убрал по шкафам предметы интерьера и стал ждать монтажников. Но по какой-то причине в назначенный день они так и не пришли. Обеспокоенный клиент стал звонить приходившему представителю фирмы, однако тот не ответил ни на один из десятка звонков. Заподозрив неладное ростовчанин обратился в полицию.

19-летнего ростовчанина задержали и увезли в отделение полиции, где он во всем сознался.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в донском полицейском главке.

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