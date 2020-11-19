"Богиня!": Пляжное фото известной пловчихи в купальнике вызвало восторг в интернете

Юлия Ефимова отдыхает в Калифорнии. Фото: официальный аккаунт спортсменки в "Инстаграм"

Российская пловчиха, трехкратная призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России продолжает радовать своих поклонников не только спортивными победами, но и красочными фотографиями.

Уроженка Ростовской области Юлия Ефимова опубликовала в своем Инстаграме снимок с пляжа.

На фоне прекрасного Тихого океана девушка выглядит просто завораживающе. Юлия в ярком желтом купальнике явно получает удовольствие от отдыха.

Как отметила спортсменка, снимок был сделан на пляже в Калифорнии.

Однако в шутку Юля подписала кадр так: «На фоне фотообоев».

Поклонники отреагировали на пост лайками и комментариями.

- Богиня, - написал один из фолловеров.

- Красавица, - отметил другой.

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АЛЛО!

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