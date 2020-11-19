Татьяна Котова задумалась в постели как быть собой

Красавиц показала роскошную фигуру. Фото: Instagram Татьяна Котова

Обаятельная и очаровательная Татьяна Котова поделилась своими мыслями из постели. Эффектная блондинка задумалась о недостатках людей. Все свои размышления обладательница титула "Мисс Россия" изложила в Instagram.

- Быть собой - это когда не втягиваешь живот, чтоб казаться стройнее. Когда не нужно краситься с утра пораньше, чтобы тебя любили. Когда лабутены заменены на уютные домашние тапочки, а дизайнерские шмотки на нежную пижаму и это, черт возьми, все равно сексуально, - делится с подписчиками Татьяна Котова.

По ее мнению, важно принимать свои, чужие недостатки и не думать, что из-за них можно разлюбить человека.

Стоп-кадр откровенного видео из постели Татьяны Котовой. Фото:Instagram Татьяна Котова

По какой-то причине свои слова девушка сопроводила откровенным видео. На кадрах видно то, как красавица-певица оголяет плечи, пытается снять шелковый халатик и показывает свои длинные ноги.

Судя по всему, большая часть людей даже не обратила внимания на мысли блондинки. В ответ на душевное послание к поклонникам девушка получила уйму комплиментов.

"Повезло оператору", "Ты просто огонь, выглядишь как всегда шикарно", "Ты сногсшибательная, я восхищаюсь твоей красотой", "Смотрю на тебя и восхищаюсь", - отвечали Татьяне подписчики.

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