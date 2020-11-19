Амфитеатр, зоны отдыха и велодорожка: как преобразится парк Собино

Благоустройство в парке Собино затянулось на месяц. Фото: пресс-служба ростовской мэрии.

Ростовский парк Собино преобразится после благоустройства. На его территории появились зоны спорта и отдыха, детская площадка, амфитеатр, место для выгула собак, велодорожка и многое другое. Проект еще в работе, но в комитете по благоустройству уже рассказали, что появится в обновленном парке.

Специалисты выполнили почти все, что запланировали. Рабочие уложили плитку, укрепили подпорные стены, установили площадки для торжественных мероприятий, разместили спортивный инвентарь, высадили 261 дерево и 54 кустарника. Им осталось закончить ремонт лестниц, собрать детские игровые комплексы, а также разместить лавочки и урны.

- Задержка срока сдачи объекта вызвана несвоевременной поставкой строительных материалов со стороны производителя, - рассказывают в ростовской мэрии. - Так, базальт, который поставляется из Грузии, простоял на границе около месяца. В настоящее время материал прибыл.

По задумке, Собино разделили на зоны тихого и активного отдыха, что будет удобно для горожан.

Благоустройство парка обошлось более чем в 44 млн рублей. Городским властям пришлось сменить подрядчика и перепоручить госконтракт другой компании. Ожидается, что все оставшиеся работы завершат к 1 декабря.

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