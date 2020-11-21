Гуманитарная помощь жителям Карабаха отправится из Ростовской области

Всего в Карабах доставят около 45 тонн строительных материалов. Фото: МЧС по РО

Из Ростовской области в Нагорный Карабах отправится колонна машин с гуманитарной помощью. Накануне донские спасатели загружали грузовики всем, что может понадобиться жителям района, где велись полномасштабные военные действия. Это инструменты и строительный материал. Дома некоторых людей оказались разрушены, другие переезжают на новые места. Первые гуманитарные конвои из разных регионов России уже на пути к пострадавшим.

Как сообщили в МЧС Ростовской области, в этом деле задействовано 29 единиц техники. Гуманитарная площадь пойдет на восстановление социально-значимой инфраструктуры. Всего же министерство сформированы две автоколонны, которые отправятся в города Степанакерт.

До сих пор специалисты пытаются оценить ущерб от боевых действий. Уже проверено 43 населенных пункта и более 2,6 тысяч домов, среди которых и многоквартирные. Полностью уничтожено свыше 280 зданий. В пострадавшие районы доставят около 45 тонн восстановительных материалов.

Напомним, оперативная группа спасательного ведомства работает в Карабахе с 16 ноября. Среди главных задач - обеспечение бесперебойной радиосвязи между миротворцами, которые вошли в регион после прекращения войны.