На донской трассе загорелся автобус с пассажирами

9 спасателей пытались справится с огнем. Фото: МЧС по РО

На трассе в Ростовской области загорелся пассажирский автобус. В этот момент внутри находилось несколько человек: три пассажира и два водителя. За считанные минуты огонь охватил весь кузов общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, все случилось рано утром сегодня, 22 ноября. Автобус двигался из Владикавказа в Москву. Проезжая по донскому региону, примерно в 5:20 люди, находившиеся в салоне, заметили дым, а позже появился огонь.

Водитель открыл двери и все трое пассажиров оперативно покинули салон. Машину остановили на обочине. Мужчины пытались самостоятельно потушить пламя, но тщетно. На место вызвали экстренные службы. Вскоре на месте уже работали 9 спасателей.

К сожалению, спасти автобус не получилось. Автомобиль выгорел полностью. Люди оказались на улице в мороз. Сотрудники МЧС забрали их и отвезли в ближайший пост ГИБДД, где они будут дожидаться попутного автобуса.

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