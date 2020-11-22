Акция против абортов в Ростове-на-Дону не понравилась местным жителям

Люди с плакатами стояли на оживленных улицах города. Фото: соц. сети

Накануне в Ростове-на-Дону устроили акцию, посвященную 100-летию легализации абортов в России. Неравнодушные таким положением вещей люди вышли на улицы с плакатами. Сейчас фотографии участников можно увидеть в социальных сетях. Вот только далеко не все разделяют их идеи.

На странице городского паблика, где появились снимки активистов, началась горячая полемика. Многие решили высказаться на тему абортов и их места в современном мире. На плакатах активистов – радикальные надписи, среди которых «100 лет назад легализовали вымирание России» - самый мягкий.

Молодые парни и взрослые женщины стояла с такими баннерами в наиболее оживленных точках города. Их видели напротив Собора Рождества Пресвятой Богородицы, вблизи администрации донской столицы, а также у подземных переходов на проспекте Буденовском.

Когда снимки появились в сети, многие оставили негативные комментарии. Подписчики сообщества замечали, что аборт – это полезная мера, если применять ее по необходимости.

- Дело каждого - рожать детей или нет, - отмечает молодая девушка.

- Я полностью за то, чтобы человек решал сам - рожать или нет! – поддерживает ее другая женщина.

Многие отметили, что, если запрет процедуры по прерыванию беременности, то их все равно продолжать делать, но уже в непрофессиональных условиях. Это может привести к еще более пагубным последствиям.

Так или иначе, но вокруг этой темы под постом разгорелись нешуточные страсти. Люди оставили сотни комментариев, некоторые из которых собирали десятки лайков.