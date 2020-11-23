"Ты скоро станешь бабушкой!": Татьяна Котова посмеялась над традициями и устроила собачью свадьбу

Певица светилась о счастья в этот день. Фото: Instagram Татьяна Котова

35-летняя обладательница титула "Мисс Россия" певица Татьяна Котова не на шутку удивила. Очаровательная блондинка устроила свадьбу своих маленьких собачек Кики и Степашки прямо в эфире одного из федеральных каналов, а после похвасталась своим поступком в Instagram.

Торжественный обряд скрепления узами брака состоялась в рамках телешоу «Видели видео?», который вышел накануне. Жениха и невесту креативная певица нарядила в костюмы - смокинг и очаровательное платье с рюшами. В студии для "молодых" поставили арку.

- Мне давно пришла идея сделать свадебную церемонию для Кики и Степашки, - высказывается в Instagram Татьяна Котова - У нас была самая настоящая свадьба со свидетельством, цветочной аркой, красной ковровой дорожкой... И лучшим ведущим Дмитрием Сахно, который провел эту необычную церемонию с особым трепетом к молодоженам и без лишних вопросов. Благодарю.

Люди атаковали профиль знаменитости. Многие восприняли свадьбу собак позитивно и посчитали ее милой.

"Поздравляю Котова. Скоро ты станешь бабушкой", "какая прелесть", "милая церемония боже мой , я очень хотела бы присутствовать там", "хочу пожелать этим замечательным собачкам только безмолвной любви, потрясающих моментов вместе и приятного времяпрепровождения", - писали подписчики в комментариях.

Людей с противоположным мнением тоже оказалось немало. Так, некоторые посчитали, что незамужняя Котова просто посмеялась над традициями людей. Разгневанные зрители посоветовали певице самой поскорее выйти замуж, чтобы не тратить время на ерунду и не позориться.

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АЛЛО!

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