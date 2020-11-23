На трассе в Ростовской области пострадал водитель

Один из водителей вылетел на встречку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в Шахтах в районе переулка Енисейский, 18Д произошла авария с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, 53-летний водитель "Дуэ Нексия" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Тойота Камри".

- 45-летний водитель в результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу. Его госпитализировали, - сообщили в управлении ГИБДД.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой станет понятно, какое наказание грозит автомобилисту, нарушившему правила дорожного движения.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", На трассе в Ростовской области загорелся пассажирский автобус. В этот момент внутри находились несколько человек: три пассажира и два водителя. За считанные минуты огонь охватил весь кузов пассажирского автобуса.

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