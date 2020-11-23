В Ростовской области вновь заработал завод по производству индейки

Работа сотрудников на производстве. Фото: правительство Ростовской области

Один из самых крупных производителей мяса индейки в России перезапустил в Ростовской области производство мощностью 85 тысяч тонн мяса в год. На такой объем руководство планирует вывести завод до конца 2021 года. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В Шахты с собственной производственной площадки привезли первую партию индейки – 4,5 тысяч голов.

Сейчас завод работает в плановом режиме - шесть дней в неделю с остановкой на один день для проведения мойки и дезинфекции оборудования.

- Возобновление работы завода по убою и переработке индейки – это еще один шаг в процессе восстановления позиций донского региона по производству мяса птицы, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время посещения вновь открытого производства.

По его словам, в течение двух лет производственные площадки должны выйти на полную мощность. Чиновник обещал владельцам предприятия государственную финансовую поддержку.

На заводе имеется все необходимое оборудование, чтобы выпускать широкий ассортимент продукции: охлажденные и замороженные продукты из частей индейки и субпродукты в охлажденном и замороженном виде. Вскоре планируется наладить выпуск охлажденных котлет, шашлыков и колбасок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуманитарная помощь жителям Карабаха отправится из Ростовской области

В районе, где прошла война, уничтожено более 280 зданий (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.