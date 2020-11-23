Массовая драка с участием водителей и пешеходов произошла в Суворовском

Драка во дворе одного из жилых домов в Суворовском микрорайоне. Фото: соцсети

Автомобильный гудок стал причиной массовой потасовки в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Таксист посигналил впереди стоящему во дворе жилого дома автомобилю, но на это безобидное действие последовала неадекватная реакция.

Словесные разборки водителя такси и автомобилиста переросли в потасовку с участием десятка человек, многие из которых проживали в доме, расположенном неподалеку.

Люди пытались растолкать друг друга, кричали, пинались, размахивали руками, бранились и хотели устроить кулачный бок. К шумным разборкам активно подключались прохожие и жители соседних домов.

Как рассказали очевидцы драки, один из мужчин достал из автомобильного багажника бейсбольную биту и принялся угрожающе размахивать деревянным спортинвентарем. Но после угроз от жильцов дома убрал ее и уехал. Разъяренные жильцы микрорайона после этого разошлись по домам.

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