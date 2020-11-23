В Ростове осудили избивавшую малолетнего сына ростовчанку

В Ростове осудили женщину за избиение сына
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице Советским районным судом города был вынесен приговор местной жительнице, которая избила своего малолетнего сына. Сообщили в пресс-службе ведомства.
Судом было установлено, что женщина жестоко избила маленького сына, который был в абсолютно беспомощном состоянии. Кроме того, стало известно, что она совершенно не занималась воспитанием собственного ребенка.
После этого было возбуждено уголовное дело, а материалы его переданы в суд для рассмотрения по существу. Их рассмотрением занялся Советский районный суд.
- Обвиняемую приговорили к 4,5 года заключения. Этот срок она проведет в колонии общего режима, -говорится в сообщении.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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