Родители-алкоголики морили детей голодом и держали в антисанитарии

В Ростове родители морили детей голодом и держали в антисанитарии Фото: "КП" Архив

В донской столице родители-алкоголики забросили воспитание двух своих детей, они морили ребятишек голодом и держали в ужасной грязи. После выяснения этих обстоятельств семьей заинтересовалась прокуратура.

Правоохранители приняли решение провести проверку, в результате которой стало известно, что двум детям 5 и 10 лет приходится попрошайничать на улицах и питаться у соседей, потому что родители думали только о том, как "заложить за воротник". Дома у семьи не обнаружилось спальных мест, кроме того стоял жуткий смрад и антисанитария.

- В полицию направляли обращения, но ничего не изменилось. От начальника отдела полиции потребовали устранить нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Стоит отметить, что после этого родители были поставлены на учет и в семье реализуется комплексная программа реабилитации. Отцу в Центре занятости уже начали подыскивать работу. Кроме того, родители сделали генеральную уборку и купили продукты.

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В отношении горе-родительницы уже завели уголовное дело за то, что плохо следит за детьми.

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