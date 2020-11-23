В Ростовской области догхантеры устроили массовую травлю собак

Булик был в очень тяжелом состоянии, но его удалось спасти. Фото: Ольга Мосиюк

В Шахтах Ростовской области волонтеры бьют тревогу. Очевидно, что в городке объявились догхантеры.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» директор центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк, в минувшие выходные в одном из микрорайонов города обнаружили шесть трупов собак. По всем признакам, их отравили. Лишь одному животному удалось выжить, но бедолага находился в крайне тяжелом состоянии.

К счастью, именно для этого животного все закончилось благополучно. Ольга Мосиюк выходила его. Когда стало ясно, что собачка будет жить, женщина дала ему кличку Булик.

- Дело в том, что когда пес пришел в себя и открыл глаза после очередной капельницы, я сидела рядом и пила кофе с булочкой. Так вот, первое, что сделал этот мальчик – потянулся за булкой. Поэтому такая кличка, - поделилась Ольга.

По словам собеседницы издания, этот случай массового отравления бездомных животных в городе не первый. Так, на прошлой неделе в другом районе Шахт местные жители обнаружили четыре трупа собак. По всем признакам животных также отравили.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что изувеченную собаку кровожадные садисты расстреляли и ослепили на трассе под Ростовом.

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Живодеры сначала использовали алабая как игрушку для бойцовых псов, а потом решили мучительно казнить

Шокирующая история произошла на трассе в нескольких километрах от Ростова-на-Дону, где вдоль дороги беспомощно бродил истекающий кровью грязно-белый алабай. Несчастное животное с ужасными рваными ранами и следами от пуль на шкуре, обреченно жмущееся к обочине, видели многие ростовчане, едущие в город. Фотографии еле живого пса появились в соцсетях.

АЛЛО!

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