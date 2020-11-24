Самую красивую надзирательницу Ростовской области выберут жители Дона

Одна из участниц конкурса. Фото: Instagram gufsin_rostov_61

В рядах сотрудниц ростовских правоохранительных органов - немало красавиц. Жителям донского региона предлагается выбрать самую привлекательную надзирательницу.

За лучшую сотрудницу уголовно-исправительной системы донского региона можно проголосовать лайком и комментарием под фото в официальном аккаунте Главного управления ФСИН по Ростовской области в Instagram.

В этом году в конкурсе в режиме онлайн принимают участие 11 красивейших девушек. Все они поборются за право стать лучшей в регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс-УИС 2020».

Победительница проедет во второй этап конкурса, где ее ждут масштабные испытания, девушки должны будут продемонстрировать свои профессиональные навыки и знания. Итоги станут известны в марте 2021 года, где выберут 12 лучших конкурсанток со всей России. А вот заключительный этап конкурса пройдет в Москве в День России в 2021 году.

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