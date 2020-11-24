Теплую зиму прогнозируют в Ростове-на-Дону

Синоптики не ждут в январе и феврале сильных холодов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону прогнозируют теплую зиму. Об этом говорится в вероятностном прогнозе температурного режима Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, в декабре в донской столице ожидается температура, соответствующая норме. При этом январь и февраль в этом году будут теплее, чем в прошлом. Согласно прогнозу, в эти месяцы установится температура выше обычного.

Интересно, что и начало весны обойдется без значительных холодов. В марте столбик термометра также будет достигать отметки «выше нормы».

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала о том, какая погода ждет ростовчан в Новый год. По предварительным данным, 2021 год жители снова останутся без «зимней сказки». Ни 31 декабря, ни 1 января снегопада не ожидается.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM