Глава районной администрации ушел с поста в Ростове

Павел Исаков занимал должность чуть больше года. Фото: Яндекс.Карты.

В Ростове-на-Дону покинул пост глава администрации Советского района Павел Исаков. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

— Павел Исаков уволен по собственному желанию, — говорится в сообщении администрации.

Чиновника освободили от должности с 25 ноября. Его обязанности будет исполнять Геннадий Туркин. Сейчас он — первый заместитель главы администрации Советского района, курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Павел Исаков возглавил администрацию Советского района летом 2019 года. До работы в этом ведомстве он работал заместителем администрации по экономическим вопросам и сфере обслуживания Первомайского района.

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