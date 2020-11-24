На первом энергоблоке Ростовской АЭС сработала автоматическая защита

Первый энергоблок станции. Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Во вторник, 24 ноября, энергоблок №1 Ростовской АЭС оказался отключен от сети автоматической защитой генератора.

На реакторной установке специалисты снизили мощность в штатном режиме до минимальных показателей для проведения специальных работ.

- Разгрузка и отключение оборудования проведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по безопасности, - рассказали в пресс-службе Ростовской АЭС.

По словам представителей станции, никаких нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Показатели находятся в норме.

Стоит отметить, что Ростовская атомная станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. На номинальной мощности находятся все четыре энергоблока станции. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

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