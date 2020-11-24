Транспортный коллапс произошел из-за перекрытия проезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка образовалась на трассе перед Батайском в Ростовской области. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Транспортный затор зафиксирован на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь перед Сальским кольцом. Кроме того, пробка растянулась по трассе М-4 «Дон» в двух направлениях: до Самарского шоссе и по Восточному шоссе до Сальского шоссе.

По данным «Яндекс.Карт» на 1086-м километре М-4 «Дон» в районе Сальского кольца перекрыт проезд. Пока неизвестно, что стало причиной ограничений на дороге.

В районе Сальского кольца закрыли проезд. Фото: "Яндекс.Карты".

Напомним, 28 ноября ограничат движение из-за матчей Чемпионата России по футболу. Проезд перекроют от Южного подъезда до улицы Левобережной и на западном и восточном проездах «Ростов-Арены».

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