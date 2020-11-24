Возобновят работу два отделения больницы № 6 в Ростове-на-Дону

Принимать пациентов начнет и городской лечебно-диагностический центр.
Фото: Илья БОГОМОЛОВ
В Ростове-на-Дону с 25 ноября возобновят работу два отделения больницы № 6. Об этом сообщили в администрации города.
— После дезинфекции хирургического корпуса будет открыт стационар на прием больных с экстренными и неотложными показаниями. Возобновит работу и отделение гинекологии, — прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.
Кроме того, высокотехнологичную помощь начнут оказывать в городском лечебно-диагностическом центре.
Всего в чистую зону переведут 110 коек. Как пояснили в администрации, загруженность коек в ковидных госпиталях сохраняется на стабильном уровне. Например, за последние сутки госпитализировали 48 пациентов, выписали 54.
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