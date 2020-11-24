Житель Ростовской области распространял детское порно

Подозреваемого взяли под стражу Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Волгодонске завели уголовное дело на местного жителя, который в свободное время занимался тем, что распространял порнографические детские фото. Делал он это, по мнению следователей, у себя дома с мобильного телефона и с компьютера.

В региональном следкоме пояснили, что подозреваемому – 36 лет.

Сейчас в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

- В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Если суд признает вину мужчины, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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На 32-летнего мужчину завели дело

В Белой Калитве местный житель «закрутил» роман с ученицей восьмого класса. 33-летнего мужчину отнюдь не смущала разница в возрасте. Он с удовольствием проводил со школьницей время и часто приглашал к себе в гости. Мужчина встречался с несовершеннолетней два месяца, - с декабря прошлого года по январь этого года.

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