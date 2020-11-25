Всмятку под фурой: на Дону в страшном ДТП погибли два человека

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня в Ростовской области произошло ужасающее дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибли два человека. Все случилось утром на трассе в Аксайском районе.

По данным регионального ГИБДД, 42-летняя женщина за рулем внедорожника "Митсубиси" двигалась по магистрали от Ростова в сторону Ставрополя. Вместе с ней в автомобиле находился пассажир мужчина. Он сидел на переднем месте.

В какой-то момент автоледи потеряла бдительность или вообще перестала смотреть на дорогу. Между тем, в попутном направлении на меньшей скорости двигалась многотонная фура "Мерседес". Предположительно грузовик затормозил, чего не увидела водитель иномарки.

Произошло столкновение. Удар был такой силы, что внедорожник буквально залетел под фуру. Вся передняя часть авто вошла в пространство под грузовым отсеком. У людей, которые сидели в автомобиле на передних местах просто не было шансов.

На место вскоре приехали все экстренные службы города. Спасатели прямо сейчас распиливают кузов машины, чтобы достать погибших. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившего. Водитель фуры не пострадал, но до сих пор шокирован случившемся.

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