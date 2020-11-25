Школу и детский сад закрыли из-за вспышки ОРВИ в Ростовской области

Число заболевших ОРВИ в Ростове за неделю выросло Фото: Анастасия Осипова

Сразу два образовательных учреждения оказались на карантине из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Донские специалисты провели еженедельный мониторинг с 16 по 22 ноября. В результате оказалось, что за неделю на Дону зарегистрировано более 15,5 тысячи случаев ОРВИ. Чаще всего болели дети до двух лет. Мальчишки и девчонки разного возраста составляют около 61% от общего числа заболевших.

Большое число заболевших ОРВИ отмечено в Ростове-на-Дону - более 5,4 тысячи случаев. ,

Стоит отметить, что осенью в Ростовской области традиционно увеличивается количество заболевших острыми респираторными заболеваниями. В этом году из-за пандемии коронавируса врачи с особой бдительностью относятся к пациентам, чтобы не спровоцировать резкий скачок заболеваемости.

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