В Ростовской области ввели карантин: кому нельзя выходить из дома

Василий Голубев. Фото: правительство РО

В Ростовской области вводится карантин для тех, кто приехал на Дон из других регионов. Ранее такое правила касалось только людей, которые прибыли из заграницы. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Так, по словам главы региона, за последние несколько недель в область прибыли тысячи человек. Большинство - это рабочие командировки.

- Приезжающие должны находиться либо на карантине, либо дома. Это нужно соблюдать, как минимум до того момента, пока не будет сделан тест на коронавирус, - отметил глава Ростовской области.

Он добавил, что работа в этом направлении уже ведется. Главы муниципалитетов сообщили Голубеву, что удалось достичь договоренности с теми, кто работает вахтовым методов в других регионах России.

Как именно будет проходить тестирование на вирус у таких людей, власти не уточнили. Так или иначе в Ростове открылась горячая линия, где любой может узнать соответствующую информацию.

Между тем ситуация по коронавирусу в регионе ухудшается. За последние сутки выявили более 300 случаев заражения. Скончались уже 1184 человек.

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