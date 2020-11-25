Новогодний трамвай с Дедом Морозом и Снегурочкой будет ездить по Ростову-на-Дону

Горожанам создадут праздничное настроение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону активно готовятся к главному зимнему празднику. Об этом рассказала начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская.

Так, в этом году из-за пандемии коронавируса многие мероприятия перейдут в онлайн-формат. Однако часть все же проведут для того, чтобы создать горожанам новогоднее настроение. Одна из таких - акция «Новогодний трамвай».

В частности, по словам собеседницы, по городу будет курсировать празднично украшенный транспорт, пассажирами которого станут Снегурочка и Дед Мороз.

Как добавил директор Департамента транспорта города Христофор Ермашов, это будет специальный стилистически украшенный к новому году трамвай. С участием и героев русских-народных сказок. Курсировать транспорт будет по центральным городским муниципальным маршрутам: по улице Максима Горького, Станиславского, у Главного ж/д вокзала и по Театральному проспекту.

Кроме того, горожан и гостей города с середины декабря на остановках будут поздравлять сказочные персонажи - ростовые куклы, что добавит колорита в серость декабрьских будней.

Какие еще фишки готовят для жителей донской столицы вы узнаете из нашего радиоэфира. Слушайте нас в среду, 25 ноября, в 17:03 на волне 89,8 FM. Свои предложения можете озвучить и по телефону прямого эфира по номеру: 333-25-22.

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