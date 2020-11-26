Председатель Заксобрания Ростовской области Ищенко ушел на самоизоляцию

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: личная страничка в Facebook Александр Ищенко

У председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко обнаружили коронавирусную инфекцию, политик ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей личной страничке в соцсети.

Руководитель сделал тест перед заседание местного парламента, которое намечено на четверг, 26 ноября.

- Тест оказался с положительным результатом. Но чувствую себя вполне обычно, каких-либо "короновирусных" симптомов нет. Буду работать дистанционно и впервые в своей жизни смотреть заседание Законодательного Собрания со стороны – в интернет-трансляции, - сообщил Александр Ищенко.

Глава Законодательного собрания Ростовской области пояснил, что во время личного карантина будет работать в удаленном формате.

Это уже не первый случай заражения коронавирусом среди региональных политиков и чиновников. Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, экс-глава донского минздрава Татьяна Быковская, депутаты гордумы Ростова Сергей Сухариев и Сергей Шереметьев и многие другие уже переболели COVID-19.

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