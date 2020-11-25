Из-за коронавируса Дедов Морозов приглашают реже и требуют справку об отсутствии covid-19

Дед Морозы могут остаться почти без заказов в новогодние праздники. Фото: Светлана Макеева

Дед Морозы могут остаться без заказов в новогодние праздники в Ростове-на-Дону. Мы узнали, как коронавирус отразился на работе зимних волшебников, требуют ли заказчики справку об отсутствии covid-19, как теперь будут вручать подарки малышам и кто все-таки должен носить маску.

- Количество заказов упало, - с грустью в голосе признался Дед Мороз по имени Сергей, который вот уже лет десять работает сказочным волшебником.

Такой ситуации как в нынешнем году мужчина не припомнит.

- Люди, действительно, боятся приглашать Деда Мороза, - продолжает он. - Ушли корпоративные клиенты, которые теперь не отмечают Новый год в кафе и в ресторанах, а остаются праздновать в офисах, то есть в малых коллективах. И это все, конечно, влияет на спрос. Хотя цены на наши услуги и у меня, и у коллег, как правило, остались на уровне прошлого года.

- А те, кто все-таки приглашает, предъявляют какие-то особые требования?

- Да (смеется). Например, справку о том, что не болел коронавирусом. Такое требование лично мне уже выдвинули частные школы и два детских садика. Для них это однозначное условие при заказе артиста. Остальные частные клиенты тоже потихоньку стали заводить разговор о справке.

- Но маску хотя бы не надо на красный нос натягивать? Так же весь шарм пропадет.

- Маску нет. Но оговаривают, к примеру, такие вещи: как держать дистанцию между Дедом Морозом и детьми. Я думаю, для безопасности важно, чтобы в масках были дети. Кроме того, артист должен быть на расстоянии от них. Скажем, на большой сцене: да, поем и танцуем, но никакого личного контакта.

- А как же тогда вручать подарки?

- Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос. Как вариант, я могу оставить подарки под елкой, чтобы потом поручить во всеуслышание раздать их родителям. Возможно, надену перчатки. Не исключаю и такой вариант. Но пока этот вопрос стоит остро и открыто. Хотя меры безопасности, на мой взгляд, очень важны. И, если ребенок будет находиться в маске, то в целом никаких проблем не будет.

КСТАТИ

О том, какие еще изменения ждут ростовчан в Новый год слушайте сегодня, 25 ноября, в 17:03 на волне 89,8 FM. Свои предложения можете озвучить и по телефону прямого эфира по номеру: 333-25-22.

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