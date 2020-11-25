В этом году у Деда Мороза так на коленях не посидишь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новогодние утренники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как будут проходить из-за коронавируса. Из-за пандемии covid-19 доступ в школы и детские сады Ростова-на-Дону Дедам Морозам и их внучкам заказан: из-за угрозы распространения нового вируса приглашенных артистов на порог пускать не будут. А это значит, что знаменитое «Здравствуйте, детишки!» может произнести в этом году физрук или учитель труда.

Как будут проходить новогодние утренники в 2020-2021 году в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» рассказала заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

- Не нужно нагнетать обстановку, - обратилась ко всем Елена Николаевна. - Учитывая сегодняшнюю санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая по-прежнему остается неблагоприятной, и рекомендациям, которые направляет региональный Роспотребнадзор, общешкольных мероприятий проводиться не будет. Но, праздники состоятся в каждом классе и группе детского сада. В принципе, так было и раньше. У нас и дети, и педагоги очень творческие люди.

- А правда ли, что приглашенных артистов на утренниках не будет?

- У нас и раньше со стороны приглашали гостей максимум для 1-2 классов со всей школы. Так что это не такая уж и проблема. На новогодних праздниках главные участники - дети. И они будут играть с Дедом Морозом и Снегурочкой, в которых перевоплотятся воспитатели, музыкальные руководители и педагоги, работающие в этих дошкольных или школьных учреждениях. Ясно одно: мероприятия будут направлены на то, чтобы все были вовлечены в этот праздник. Я знаю, что сейчас готовятся интересные спектакли, в которых будут задействованы дети со всего класса или группы детского сада. Тем более, что у нас есть театральные студии, творческие кружки и танцевальные коллективы. И праздник - это прекрасная возможность самим детям показать свое творчество. Так что праздники будут, а дети будут счастливы как обычно.

КСТАТИ

О том, какие еще изменения ждут ростовчан в Новый год слушайте сегодня, 25 ноября, в 17:03 на волне 89,8 FM. Свои предложения можете озвучить и по телефону прямого эфира по номеру: 333-25-22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове перекроют несколько улиц, мэрия назвала время и адреса

Ремонтные работы будут проводиться до лета следующего года (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.