За отсутствие лекарств от коронавируса оштрафовали аптеки в Ростовской области

Бизнесменам придется выплатить штрафы. Фото: Архив КП

Пандемия коронавируса преподносит все новые сюрпризы, большинство из которых крайне неприятные. На этот раз специалисты регионального отделения Росздравнадзора оштрафовали владельцев некоторых донских аптек.

Предпринимателям придется выплатить крупные суммы из-за того, что люди не могли купить в их аптеках необходимые препараты для лечения COVID-19.

- Инициировано возбуждение дел об административном правонарушении в отношении аптечных организаций, в которых отсутствовали лекарства для лечения коронавирусной инфекции, - отметили в региональном отделении Росздравнадзора. В надзорном ведомстве пояснили, что эти лекарства входит в обязательный набор.

Сейчас нужные для лечения препараты жителям Ростовской области с подтвержденным в лаборатории диагнозом доставляют медики и волонтеры. Все эти лекарства бесплатны для пациентов, получающих лечение дома. Лечащий врач выписывает препараты с учетом индивидуальных особенностей пациента.

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