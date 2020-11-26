При странных обстоятельствах пропал 37-летний мужчина в Ростовской области

Пропавшего ищут родственники, волонтеры и полицейские. Фото: региональный поисковой отряд «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области полицейские и волонтеры разыскивают 37-летнего Василия Васильевича Батченко, который пропал 20 ноября. Мужчина ушел из своего дома в селе Дубовском и перестал выходить на связь.

Нетипичное поведение дончанина показалось родственникам странным. Уже на следующий день они стали бить тревогу, ведь раньше пропавший так не поступал.

Сотрудники регионального поискового отряда «Лиза Алерт Юг» отметили, что он может находиться в любом городе или поселке донского региона.

- Рост пропавшего 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые, - описали пропавшего волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в светло-серую куртку, серую шапку, синие джинсы и черные ботинки.

Любую информацию о местонахождении пропавшего сообщайте по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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