Губернатор предложил ввести еще один запрет в Ростовской области

Василий Голубев считает, что нужно временно отменить плановые проверки больниц. Фото: donland.ru.

Губернатор Ростовской области предложил запретить плановые проверки медорганизаций. О необходимости такой меры Василий Голубев сообщил на заседании группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

По мнению Василия Голубева, в период пандемии больницы проверяют слишком часто. Это дополнительная нагрузка на медиков, которым и без того сложно работать в период пандемии.

— В Ростовской области за период с 1 апреля и по 23 ноября проведена 1051 проверка в 161 из 164 донских лечебных учреждений. Наибольший удельный вес из общего объема составили проверки медицинских страховых организаций (29,3%), прокуратуры и правоохранительных органов (27,6%), — привел данные Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что запрет не будет распространяться на экстренные ситуации. Контрольные органы должны реагировать на жалобы пациентов.

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