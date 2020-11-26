Более семи тысяч протоколов за нарушение масочного режима составили в Ростовской области

Жителям грозят штрафы до тридцати тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области продолжают проверять соблюдение масочного режима. За последние восемь месяцев в отношении нарушителей проверяющие составили 7,4 тысячи протоколов.

По числу нарушений лидирует Ростов-на-Дону. Здесь административная инспекция составила более трех тысяч протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения». 740 из них получили те, кто не носил маску в автобусе.

— Меры, принимаемые в отношении систематических нарушителей, будут усиливаться. В отношении юрлиц за повторные нарушения предусмотрены штрафные санкции от 500 тысяч до одного миллиона рублей, вплоть до административного приостановления деятельности организации, —прокомментировал начальник административной инспекции области Николай Копичка.

Напомним, за первое нарушение жителям грозит штраф от одной до тридцати тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составляет от десяти до пятидесяти тысяч, для предпринимателей — от тридцати до пятидесяти тысяч, для юридических лиц — от ста до трехсот тысяч рублей.

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