Встреча "Ростов"-"Динамо" начнется с минуты молчания

"Ростов" сыграет против "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В субботу, 28 ноября, пройдет встреча главного футбольного клуба Ростова с московским «Динамо» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется с минуты молчания в память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

- Все игры 16-го тура РПЛ будут начинаться минуты молчания, - отметили в Российской премьер-лиге.

Матч «Ростов»-«Динамо» начнется на стадионе "Ростов-Арена" в 19:00. Болельщикам необходимо соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом - быть в масках и перчатках. Люди старше 65 лет на стадион допущены не будут.

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