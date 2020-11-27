В Ростове на выходных ожидается резкое потепление

Ростовчане смогут насладиться теплыми осенними деньками перед зимой

Жители донской столицы имеют шанс насладиться красотой и яркостью осени в эти выходные перед началом календарной зимы. Зима в Ростове, как известно, хотя и теплая, но все равно причиняет массу неудобств из-за ветра и дождей.

Погода в субботу должна прийтись по душе ростовчанам. Утром прогнозируют три градуса тепла с ветром 3-6 метров в секунду, а днем столбик термометра поднимется вверх до девяти градусов тепла, прогнозируется переменная облачность.

В последний день уходящей недели погода, по прогнозам синоптиков, тоже не доставит неприятностей ростовчанам. Утром будет плюс два градуса, а днем уже потеплеет до десяти градусов тепла с порывами ветра 4-9 метров в секунду. Синоптики считают, что будет немного облачно, но солнце горожане все же увидят. Вечер окажется таким же теплым для ноября - плюс восемь градусов. Осадков не ожидается.

Если синоптики не ошибаются, в это время идеальным решением было бы пойти на прогулку с семьей или начать подготовку к походу на футбольный матч, который пройдет в субботу на стадионе "Ростов-Арена. На поле столкнутся ФК "Ростов" и московский "Динамо". Уже вечером похолодает до плюс одного градуса, а ночью температура воздуха опустится ниже нуля.

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